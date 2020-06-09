شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالوحدة السعودي يوضح حقيقة التعاقد مع حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف توفيق تونسي، المشرف على فريق الكرة بنادي الوحدة السعودي، حقيقة ما تردد عن رغبة ناديه في التعاقد مع حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، والذي تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
ونفى «تونسي» تفكير الوحدة في التعاقد مع حسام عاشور بعد رحيله من الأهلي، حسب صحيفة «سبورت» السعودية، مؤكدًا أن ما تردد عن رغبة النادي في الحصول على خدمات قائد الأهلي غير صحيح.
وشدد المشرف على فريق الكرة في الوحدة السعودي على أن فريقه لا توجد لديه نية حتى للتفكير في التعاقد مع اللاعب.
وكان حسام عاشور قد قرر الاعتزال داخل جدران الأهلي حسب العرض الذي تلقاه من إدارة النادي قبل أن يهاجم الإدارة في فيديو اتخذت الأخيرة على إثره قرارًا بسحب الاستثناءات التي منحتها للاعب، ليعود «عاشور» ويقرر التراجع عن الاعتزال ويؤكد استمراره في الملاعب ونظره في العروض المقدمة له خارج القلعة الحمراء.
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