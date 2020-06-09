شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة الفرنسي يقرر إلغاء الهبوط من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس الدولة الفرنسي، التصديق على نهاية الموسم الحالي 2019/2020 في الدوري الفرنسي، والذي تم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس «كورونا»، فيما صدق أيضًا على إلغاء الهبوط عن الموسم نفسه.

وجاء ذلك في ضوء حكم من المحكمة الوطنية الفرنسية بإلغاء الموسم مع تتويج باريس سان جيرمان باللقب، وكذلك إلغاء الهبوط ليضمن بذلك كل من تولوز وإميان البقاء في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى Ligue1 الموسم القادم، رغم وجودهما في قاع جدول الترتيب وقت إلغاء المسابقة.

كان الدوري الفرنسي قد تم إلغاؤه مع انتشار فيروس «كورونا» ومنح اللقب للمتصدر باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يواجه فيه القرار اعتراضات كبيرة من عدد من الأندية على رأسها ليون الذي فقد فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم القادم.

وينتظر أن يضم الدوري الفرنسي الموسم القادم 22 فريقًا مع صعود فريقان من الدرجة الأدنى، إذ طالب مجلس الدولة من الاتحاد الفرنسي تحديد شكل المسابقات في الموسم القادم في ضوء ما اتخذ من قرارات.