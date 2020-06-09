شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يترقب عرض أودينيزي الإيطالي قبل حسم موقفه مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب رمضان صبحي نجم هيدرسيفيلد الأنجليزي المعار للأهلي موقف أودينيزي الإيطالي من إرسال عرض رسمي لشرائه قبل تحديد موقفه النهائي مع الأهلي ، خاصة وأن النادي الإيطالي كان قد دخل في مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، وأبلغ رمضان صبحي إدارة الأهلي برغبته في البقاء مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، خاصة وأن العروض الأوربية التي تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، في الوقت الذي يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدوري أوروبي مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هي العودة للاحتراف، ولكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الأوربية الكبرى

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ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد إنتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادي المادي في ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أي خطوة رسمية بشأن رمضان صبحي.

وارتبط اسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك اودينيزي الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي نادً يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشرائه.