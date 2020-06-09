شكرا لقرائتكم الوحدة السعودى: حسام عاشور خارج حسابتنا الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف توفيق تونسى المشرف على فريق الكرة بنادى الوحدة السعودى، حقيقة مفاوضات ناديه مع حسام عاشور قائد النادى الأهلى من أجل التعاقد معه.
وأكد المشرف على الوحدة السعودى في تصريحات لجريدة سبورت السعودية، أن ناديه لا يفكر فى ضم حسام عاشور، وأن ما تردد بشأن الرغبة فى التعاقد مع اللاعب غير صحيح".
وتنتهى مسيرة عاشور مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري، بعدما قرر النادى إنهاء علاقته مع اللاعب الذى يرفض الاعتزال.
وقرر الأهلى إلغاء جميع الاستثناءات التى عرضها على حسام عاشور بتنظيم مباراة اعتزال له وتوفير فرصة عمل فى قناة النادى وإرساله للحصول على دورات تدريبية فى الخارج.
وكان حسام عاشور أعلن عدم الاعتزال وأنه سيكمل مشواره مع كرة القدم فى ظل وصول عروض احترافية له من السعودية والبرتغال حسب تصريحاته.
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