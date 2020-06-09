شكرا لقرائتكم فيفا يخاطب اتحاد الكرة بضرورة التزام الفرق المسافرة للعب بالخارج بـ 4 ضوابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 4 ضوابط وإجراءات طبية يجب توافرها للفرق التي تسافر لخوض مباريات خارجية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من الفيفا يوضح فيه العديد من التوصيات الطبية للحد من انتشار الفيروس ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم ذكر فى الخطاب اشتراطات السفر على النحو التالي: تعقيم وسائل النقل للمباريات أو التدريب .

تعقيم مقر الإقامة والطعام .

الاحتفاظ بهيكل أساسي من الموظفين للتقليل إلى أدنى حد من نقل العدوى.

الحفاظ على المسافات البعيدة بين الأشخاص وبعضهم. على صعيد متصل، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، فحال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وحال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.

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