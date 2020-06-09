شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفق مع محافظ بورسعيد على إنشاء مدينة رياضية واستاد المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى أشرف صبحي وزير الرياضة إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، وكذلك التصور النهائي لاستاد النادي المصري الجديد، وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية والجهات الاستشارية.

إنشاء استاد النادي المصري الجديد سيكون على نفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليا بطاقة استيعابية تسع 12 ألف متفرج وسيتم تنفيذه وفقا لأحدث التقنيات الفنية والمعمارية بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في شتي المجالات.

وأكد الغضبان في بيان: أن قرار رئيس الجمهورية وتوجيهه بالأمر، أسعد سكان المحافظة قائلا إنه حقق مطلبهم بإعادة بناء الاستاد في نفس موقعة والذي سيكون أحد القلاع الرياضية الحديثة التي تدعم موقف بورسعيد في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية الي جانب المدينة الرياضية الموجودة بالمحافظة.

وفى ضوء التنسيق الذى يجرى مع مختلف الجهات المعنية أجرى صبحي ومعه الغضبان اتصالا هاتفيا مع عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحمود حسين وتم الاتفاق مع اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بما يتماشى مع النسق المعماري للمدينة الجديدة ووفقا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.

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أما بالنسبة للمدينة الرياضية، فتم الاتفاق على أن تقدم "جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التي تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع اوحه التطوير الخدمي والعمراني الذي تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة".

من جانبه، شكر محمود حسين نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قراره وتوجيهاته بإنشاء الاستاد الجديد لخدمة النادي المصري وجماهيره العريضة ولخدمة أهالي المدينة الباسلة، موضحا أن الرئيس مهتم بكل التفاصيل ويتابع باهتمام مشروع الاستاد الجديد والبدء في تنفيذه بأسرع ما يمكن.

أضاف محمود حسين بأن الاستاد سيقام وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم، مشيرا إلى شكره العميق لأشرف صبحي وعادل الغضبان على دعم مشروع الاستاد الجديد وتوفير كل سبل الدعم للبدء في تنفيذه فورا.