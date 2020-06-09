شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يحدد منتصف أغسطس لاستىناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، اجتماعًا بمقر الاتحاد لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات التي جاءت كالآتي:

• تحديد النصف الثاني من شهر أغسطس كموعد مقترح أولي لاستكمال مباريات الدوري (رجال – سيدات).

• استكمال مسابقات الدوري بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أي تغيير

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• عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب في كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

• تأجيل فترة قيد اللاعب الأجنبي للأندية حتى بداية دوري السوبر توفيرًا للنفقات. • إلغاء بند التعاقد مع لاعبين أجانب بالنسبة لأندية الممتاز (ب).

• إلغاء كل مسابقات الناشئين عدا تحت 18 ناشئين وناشئات وتحت 20 شباب في حالة وجود ضرورة باستكمال المباريات حتى يحصل اللاعبين على درجات التفوق الرياضي.

• دراسة تجنيس احد اللاعبين طبقا للوائح الاتحاد الدولي والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن نية مسئولى الاتحاد هى استكمال الموسم بكل مسابقاته، وهو ما خرج وأعلنه مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة من قبل، وفقا لما تعلنه وزارة الشباب والرياضة. وعن تتويج الزمالك باللقب لهذا الموسم إذا تم الإعلان عن إلغاء النشاط، قال عبد المطلب، "اللائحة مفيهاش هذا البند".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن كرة السلة هو الاتحاد الوحيد الذى استكمل النشاط خلال توقف النشاط فى كل الألعاب خلال السنوات الماضية .