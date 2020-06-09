شكرا لقرائتكم انفوجراف.. زيزو على رأس قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة مع الزمالك هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتلي أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة مع الزمالك هذا الموسم ، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس.

وتمكن زيزو من تقدم نفيسه بريقة جيدة بعدما قدم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مستويات طيبة ومميزة للغاية حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

وساهم زيزو في 9 أهداف خلال النصف الأول من هذا الموسم حيث أحرز 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق،.

وجاءت قائمة اللاعبين أكثر 10 لاعبين مشاركة مع الزمالك في نصف موسم كالتالي:

أحمد سيد "زيزو": 25 مباراة

مصطفى محمد: 24 مباراة

محمود علاء: 24 مباراة

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فرجاني ساسي: 23 مباراة

يوسف أوباما: 23 مباراة

أشرف بن شرقي: 21 مباراة

طارق حامد: 21 مباراة

محمود حمدي الونش: 18 مباراة

محمد عبد الشافي: 18 مباراة

حازم إمام: 18 مباراة