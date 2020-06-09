شكرا لقرائتكم رويس يعود إلى تدريبات بوروسيا دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتعشت آمال بوروسيا دورتموند الذي يسعى لإحراز المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم الثلاثاء، مع عودة قائد الفريق ماركو رويس إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك رويس "31 عاما" مع زملائه في ما وصفه الفريق بأنه مران خفيف، وأعلن النادي أنه سيشارك في أغلب البرنامج التدريبي للفريق في الأيام المقبلة، حيث يتطلع إلى العودة للمنافسات.

وكان رويس قد جرى تبديله في المباراة التي خسرها دورتموند أمام فيردر بريمن في الرابع من فبراير الماضي ضمن منافسات كأس ألمانيا، بسبب مشكلة في العضلة الضامة، لكن لم يجر تشخيص حالة إصابته بدقة.

وقبل أربع مراحل من نهاية الدوري، يتأخر دورتموند بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر ويتفوق بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثالث، وسيخوض مباراته المقبلة أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت المقبل.