شكرا لقرائتكم هوفنهايم الألماني يعلن رحيل مدربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء رحيل المدرب ألفريد شرودر عن منصب المدير الفني للفريق، بالاتفاق المشترك، وذلك بعد أقل من عام واحد من توليه المنصب خلفا لجوليان ناغلزمان.

وكان شرودر "47 عاما" تولى تدريب الفريق الصيف الماضي عندما انتقل ناغلزمان لتدريب لايبزيغ، وسيرحل الآن عن الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول الدوري الألماني (بوندسليغا) قبل أربع مراحل من نهاية المسابقة، التي توقفت لمدة شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأعرب هوفنهايم عن شكره لشرودر، المدرب السابق لأياكس الهولندي والذي كان من المفترض أن يستمر عقده مع هوفنهايم حتى عام 2022، على ما قدمه خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، وأشار النادي إلى أن خلافات حول الاتجاه المستقبلي للفريق كان سببا في اتخاذ قرار التغيير.