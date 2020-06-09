الدوري الأميركي للمحترفين: نواه "جاهز" لانهاء الموسم مع كليبرز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







كشف لاعب الارتكاز الفرنسي المخضرم يواكيم نواه المتأخرة عودته من الاصابة الى ملاعب كرة السلة الاميركية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، انه "جاهز قدر الامكان" لانهاء هذا الموسم مع لوس انجليس كليبرز مع استئناف دوري المحترفين نهاية تموز/يوليو.

وقال نجل بطل كرة المضرب السابق يانيك نواه لموقع "ذا أثليتيك" إن كليبرز "شرحوا لي بوضوح ما يتوقعونه مني. كلاعب لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك. أنا في بيئة حيث تسود ثقافة الفوز والفريق راغب بحصد اللقب. لا يمكن أن نطلب أكثر".

وتابع النجم السابق لشيكاغو بولز "لا يهمّ دوري، أنا ممتن لذلك. لا يجب مقارنتي بما كنت أفعله في السابق، بل بأن أكون في أفضل حال جسدية وأتشارك خبرتي مع الشبان في الفريق".

وبرغم غياب نواه عن الملاعب لأكثر من سنة بسبب الاصابة، قرر فريق ولاية كاليفورنيا إدراج اسمه في اللائحة التي ستستكمل الموسم بدءا من 31 تموز/يوليو في مجمع ديزني بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

قال مدربه دوك ريفرز "بالنسبة للبعض كان توقف الموسم مفيدا، وهذه حال +جو+ الذي تعافى وأصبح بـ+فورمة+ جيدة... سيساعدنا هذا الشاب".

Advertisements

وسيكون نواه (2,11 م)، الغائب منذ 23 آذار/مارس 2019 والذي تعرض لقطع في وتر أخيل في أيلول/سبتمبر الماضي، ثالث لاعب ارتكاز في تشكيلة كليبرز بعد مونتريزل هاريل والكرواتي إيفيتسا زوباتس.

وفي 12 موسما في دوري "ان بي ايه"، شارك نواه ثلاث مرات في مباراة "كل النجوم" واختير أفضل لاعب دفاعي في الدوري في 2014. كما حمل ألوان بولز ونيويورك نيكس وممفيس غريزليز.

وسيستكمل الدوري المعلق منذ آذار/مارس الماضي بعد اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد، بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 دون جماهير في مجمع ديزني وورلد، على أن تقام الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في آب/أغسطس، وصولا الى إنهاء الموسم في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير.

وعند توقف الدوري، كان كليبيرز يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية خلف غريمه لوس أنجليس ليكرز.

مواضيع قد تهمك :