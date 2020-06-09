شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يشكل شركة مساهمة لتمويل الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تشكيل شركة مساهمة مع طرح اسهم للمساعدة فى ايجاد طرق شرعية لتمويل احتياجات الاتحاد ..

قال عصام نوار رئيس الاتحاد انه من المقرر انشاء صندوق للمدربين من الاسهم التى يتم طرحها والتى يسمح فيها للمدربين واللاعبين وكل افراد وسط المصارعة بشراء اسهم من الشركة على ان يكون الاتحاد مشارك بنصيب فى تلك الشركة .

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وسبق واكد عصام النوار إن الاتحاد سيعتمد الإجراءات المعتمدة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لعودة النشاط تدريجيا فى النشاط الرياضى، عامة، والمصارعة خاصة، وفيما يتعلق باللعبة فإن عودة نشاطها ستكون ببرنامج فردى للاعبين لحين تبين خريطة المشاركات الدولية .

وأضاف النوار أن التدريبات الفردية للاعبين حرصا على سلامتهم، وحمايتهم من الفيروس، خاصة أن المصارعة لعبة اشتباك بين اللاعبين، وبها ملامسة واحتكاك وليست لعبة استعراضية، وبالتالى فالتدريبات الفردية حماية لأبناء اللعبة .

ويتابع الاتحاد لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا، كما توجه الدكتور أشرف حافظ إلى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع، أما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة .