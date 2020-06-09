شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لاعب عربى أطلق عليه الجوهرة السوداء قبل بيليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أول من لقب بـ"الجوهرة السوداء" هو العربي بن مبارك لاعب كرة القدم المغربي في نهاية أربعينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسطع نجم بيليه مع منتخب بلاده البرازيل في مونديال 1958، وبعدها في كأس العالم 1962.

كان ابن مبارك لاعبا ماهرا وموهوبا بالفطرة، وتنافست أقوى الأندية الأوروبية للظفر بخدماته في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ولعب لأندية كبيرة، أبرزها مارسيليا الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومع ذلك فاللاعب لم ينل حقه ونصيبه من الشهرة والاهتمام، ربما الحظ أيضا لم يسعفه ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم، إذ تزامن ظهوره وتألقه مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

قاد ابن مبارك نادي مارسيليا لاحتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي الممتاز، وأنهى الموسم كهداف للفريق بـ12 هدفا، لكن مسيرته في فريق الجنوب الفرنسي توقفت بعد موسم واحد فقط، بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939.

عاد ابن مبارك إلى المغرب بعد اندلاع الحرب وقضى ستة مواسم مع نادي الاتحاد الرياضي وبعد نهاية الحرب، استأنف مسيرته في فرنسا لكن هذه المرة مع نادي ستاد فرانس الباريسي، وتألق معه بشكل لافت وأحرز 50 هدفا خلال 90 مباراة، وأطلق عليه جمهور النادي الباريسي لقب "الجوهرة السوداء".

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وبعد تألقه الملفت في الدوري الفرنسي، تنافست عدة أندية أوروبية للظفر بخدمات ابن مبارك، الذي اختار حمل قميص نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وانضم إليه عام 1947 مقابل 17 مليون فرنك فرنسي، وهو مبلغ قياسي آنذاك.

توج ابن مبارك مع "الروخي بلانكوس" بلقب الدوري الإسباني في موسمين متتاليين 1949/1950 و1951/1952، وكانت حقبة اللاعب المغربي مع الأتلتيكو تاريخية في سجلات النادي الإسباني.

في نهاية الموسم الكروي 1953/1952، وبعد أن أصبح أول عربي يحرز لقب الدوري الإسباني، وأول عربي تطأ قدماه ملاعب إسبانيا، بل وبات أحد أساطير الكرة في أتلتيكو مدريد، قرر ابن مبارك العودة إلى نادي مارسيليا عام 1953، الذي تألق في صفوفه إلى غاية 1955 موعد اعتزاله.

وعلى الصعيد الدولي خاض ابن مبارك 18 مباراة مع منتخب فرنسا، ولَم يتمكن من تمثيل المغرب بحكم أن المملكة كانت حينها تحت الحماية الفرنسية.. عاش بن مبارك وحيدا في آخر حياته بعد وفاة زوجته، ووافته المنية عام 1992