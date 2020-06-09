شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى ينتظر عرض أودينيزى قبل حسم موقفه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر رمضان صبحى نجم هيدرسيفيلد الإنجليزى المعار للأهلى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، وأبلغ رمضان صبحى إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، خاصة أن العروض الأوروبية التى تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى.

وارتبط اسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك اودينيزي الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي ناد يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشرائه.