شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يقترح منتصف أغسطس لاستىناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة اجتماعًا بمقر الاتحاد لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط الرياضى بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقر مجلس الإدارة على عدة القرارات التى جاءت كالآتى:

• تحديد النصف الثانى من شهر أغسطس كموعد مقترح أولى لاستكمال مباريات الدورى (رجال – سيدات).

• استكمال مسابقات الدورى بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أى تغيير

• عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب فى كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

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• تأجيل فترة قيد اللاعب الأجنبى للأندية حتى بداية دورى السوبر توفيرًا للنفقات.

• إلغاء بند التعاقد مع لاعبين أجانب بالنسبة لأندية الممتاز (ب).

• إلغاء كل مسابقات الناشئين عدا تحت 18 ناشئين وناشئات وتحت 20 شباب في حالة وجود ضرورة باستكمال المباريات حتى يحصل اللاعبين على درجات التفوق الرياضي.

• دراسة تجنيس أحد اللاعبين طبقا للوائح الاتحاد الدولي والقوانين المعمول بها بمصر.

وكشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن نية مسئولى الاتحاد هى استكمال الموسم بكل مسابقاته، وهو ما خرج وأعلنه مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة من قبل، وفقا لما تعلنه وزارة الشباب والرياضة. وعن تتويج الزمالك باللقب لهذا الموسم إذا تم الإعلان عن إلغاء النشاط، قال عبد المطلب، "اللائحة مفيهاش هذا البند".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن كرة السلة هو الاتحاد الوحيد الذى استكمل النشاط خلال توقف النشاط فى كل الألعاب خلال السنوات الماضية.