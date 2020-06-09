شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يشكر السيسى على إنشاء استاد المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره وتوجيهاته بإنشاء الاستاد الجديد للنادى المصرى، لخدمة النادى المصرى وجماهيره العريضة ولخدمة أهالى المدينة الباسلة، موضحا أن الرئيس مهتم بكل التفاصيل ويتابع باهتمام مشروع الاستاد الجديد والبدء فى تنفيذه بأسرع ما يمكن.

وأضاف محمود حسين بأن الاستاد سيقام وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة فى بناء الملاعب بالعالم، مشيرا إلى شكره العميق للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافط بورسعيد على دعم مشروع الاستاد الجديد وتوفير كل سبل الدعم للبدء فى تنفيذه فورا.

Advertisements

وأضاف محمود حسين بأن ما تحقق اليوم هو إنجاز كبير لشعب بورسعيد وبعد طلبات إحاطة ولجان مشكلة من مجلس النواب لعودة الحياة للنادي المصري من جديد ثم لقاءات بينه كنائب لبورسعيد والسيد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على مدى عامين تكللت بالنجاح بعد القرار الذى اتخذ اليوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على إقامة استاد النادى المصرى الجديد فى نفس مكان الاستاد القديم الموجود حاليا والذى سيتم هدمه على أن يكون الملعب الجديد بسعة 12 ألف متفرج وتتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب الرياضية الموجودة في العالم وسيكون شكله المعماري متناسبا مع أفضل ملاعب العالم.

وفى إطار التنمية الشاملة التي تجرى حاليا بمحافظة بورسعيد، وبتعليمات مباشرة من الرئيس السيسى تم كذلك الاتفاق على إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد، والتي ستقدم جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التى تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمى والعمراني الذى تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.