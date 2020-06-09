شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يستكمل اتحاد الكرة الدورى الحالى ويلغى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مصير الدورى العام لهذا الموسم 2019 -2020 معلقا، انتظارا لقرار الحكومة المصرية سواء بعودته أو إلغائه، وبالتالى يستطيع اتحاد الكرة تطبيق السيناريوهات التى أعدها لاستئناف النشاط الكروى فى مصر، والذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

س: هل قرار عودة الدورى فى يد اتحاد الكرة؟

ج: لا.. وفقا لتصريحات عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة فالقرار النهائى بشأن عودة الدورى أو إلغائه فى يد الحكومة المصرية وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

س: متى يعود الدورى حال موافقة الحكومة؟

ج: اتحاد الكرة وضع يوم 15 يوليو أو أول أغسطس المقبلين حدا أقصى لاستئناف الدورى الحالى، وحال عدم عودة الدورى فى هذه المواعيد سيتم إلغاء الدورى.

Advertisements

س: هل يمكن استكمال الدورى الحالى والغاء الجديد؟

ج: هو اقتراح تم عرضه من بعض الأندية، على أن ينتهى الموسم الحالى فى مارس المقبل وتقام بعده مباريات كأس مصر والسوبر، بحيث يستطيع المنتخب الاول والأولمبى الاستعداد للارتباطات المقبلة سواء تصفيات كأس العالم أو أولمبياد طوكيو 2021.

س: ما فرص تطبيق هذا الاقتراح؟

ج: مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أنه اقتراح ضعيف، خاصة أنه قد يسبب بعض المشكلات الخاصة بالقيد وانتقالات اللاعبين وغيرها من المشكلات.

س: وما الاقتراح الأقرب حال إلغاء الدورى؟

ج: حال إلغاء الدورى استقر اتحاد الكرة على اعتبار الموسم الحالى كأن لم يكن، على أن يقام كأس مصر فى أغسطس المقبل وينطلق الموسم الجديد أواخر اغسطس أو مطلع سبتمبر المقبل.