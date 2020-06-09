شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن يتم اعتماد اللائحة الجديدة إلا بموافقة الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها هى حق أصيل للجمعية العمومية للجبلاية، التى هى الوحيدة التى من حقها اعتماد أو رفض اللائحة، لافتا إلى أن اللجنة الخماسية لن تعتمد اللائحة الجديدة إلا بموافقة الجمعية العمومية ومناقشتها فى جميع البنود لتحقيق مصلحة الجمعية العمومية.

وقال العطار إن اللجنة الخماسية حريصة على التواصل مع الأندية بشأن اللائحة الجديدة وجميع بنودها لتحقيق طموحات الجمعية العمومية التى تسعى لتطوير الكرة المصرية، بحكم أنها مالكة كل الحقوق فى اعتمادها أو رفضها، وهو ما تم من خلال إرسال خطابات إلى جميع الأندية لإرسال مقترحاتها للائحة الجديدة أكثر من مرة، بجانب الاجتماعات التى تنوى اللجنة الخماسية عقدها مع الأندية بشكل ودى للتناقش حول اللائحة قبل الاجتماع الرسمى لمناقشة اللائحة والبت فيها، وكل ذلك إيمانا من اللجنة الخماسية بأن الجمعية العمومية هى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى حسم اللائحة الجديدة.

وأكد العطار على أنه من البديهى أن الجمعية العمومية هى من ستحسم مصيرها واللجنة الخماسية على ثقة فى وعى واحترافية الجمعية العمومية لاختيار الأفضل للكرة المصرية.