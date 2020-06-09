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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 9 يونيو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يحصل على توقيع أسامة جلال تمهيداً لضمه فى الصيف، اللجنة الخماسية تطالب "فيفا" باعتماد اللائحة حال غياب الجمعية عن الحضور. الأهلى يحصل على توقيع أسامة جلال تمهيداً لضمه فى الصيف ارتفعت أسهم أسامة جلال قلب دفاع إنبى فى الانتقال للأهلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تعثر مفاوضات استعادة أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، والذى طلب تأجيل خطوة عودته لمصر فى هذه الفترة، كما تجد إدارة الأهلى صعوبة فى ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، بسبب رفض إدارة الدراويش التفريط فى خدماته إلا حال الرحيل لنادى خارجى، فى الوقت الذى طلب السويسرى رينيه فايلر إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع وبالتحديد فى مركز المساك خلال الميركاتو المقبل. المسحة الثانية تحسم تعافى أسرة أحمد فتحى من كورونا تحسم المسحة الثانية التى ستجريها أسرة أحمد فتحى والممثلة فى زوجته وبناته تعافيهم من فيروس كورونا المستجد بعد إصابتهن به خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذى أعلنته زوجه اللاعب الدولى على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. اللجنة الخماسية تطالب "فيفا" باعتماد اللائحة حال غياب الجمعية عن الحضور يدرس مسئولو اللجنة الخماسسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مطالبة الاتحاد الدولي "فيفا" بتطبيق لائحة النظام الأساسية التى من المقرر مناقشتها تمهيدًا لاعتمادها خلال الفترة المقبلة حيث يتم التحضير من قبل اللجنة لموعد مناسب عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا أو الحد من انتشاره في ظل منع مجلس الوزراء لأى تجمعات بأعداد كبيرة ولكن مسئولو الخماسية يضعون نهاية يوليو أو بداية أغسطس موعد مبدئي للجمعية العمومية. Advertisements وافق مسئولو النادي الأهلي على رفع تسعيرة الأورجواني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار وهو مبلغ كبير لم يدفعه الأهلي في أي لاعب أجنبي من قبل ولا يتناسب مع الظروف المالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله حاليًا جراء "جائحة" كورونا، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع المبلغ المرصود لضم اللاعب الأورجوياني إستجابة لطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى تابع أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية لكن يبقي سيرينو هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب السويسري الذي يرى أن اللاعب الأورجوياني أفضل من جميع اللاعبين المعروضين عليه ويُمنى النفس بالتعاقد معه. اتحاد الكرة يستقر على إلغاء مسابقات الناشئين استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين لهذا الموسم سواء فى حالة موافقة الجهات المسئولة على استئناف النشاط الكروي من عدمه، وذلك بسبب ضيق الوقت وارتباط هولاء المراحل بالامتحانات خلال الفترة الحالية إلى جانب إنه لا يوجد سبب رئيسي من استكمالهم للمسابقات التى يكون الهدف الأول منها هو تدعيم المنتخبات الوطنية فى هذه السن وتدعيم أنديتهم أيضًا بلاعبين مميزين . 5 لاعبين فى قائمة الأهلى النهائية للمهاجمين الأجانب وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط القائمة المختصرة للاعبين الذين سيختار منهم المهاجم الأجنبى للفريق فى الموسم الجديد، وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن القائمة المختصرة تشهد تواجد 5 لاعبين من بينهم الأورجوانى سيرينو نجم صن داونز وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى. أحمد شوبير يكشف كواليس استجواب نجله بعد شائعة الـ5 ملايين أكد أحمد شوبير أنه قام باستجواب نجله مصطفى حارس مرمى النادى الأهلى الصاعد، بعد الأنباء التى انتشرت عن قيمة عقده مع القلعة الحمراء، وقال حارس الأهلى السابق عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: قمت باستجواب مصطفى شوبير بعد الحديث عن رفع قيمة عقده مع الأهلى لـ5 ملايين جنيه، وقلت له هل رفع الأهلى عقدك هل عدل الأهلى عقدك، مصطفى استمر بالضحك وقال لا.

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