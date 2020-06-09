شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسم كورونا.. أحمد سيد "زيزو" الأكثر مشاركة مع الزمالك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذي تم خوضه، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس، حيث قدم زيزو واحداً من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

زيزو استطاع أن يسجل 5 أهداف ويصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض، وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الزمالك في نصف موسم كالتالي:

أحمد سيد "زيزو": 25 مباراة

مصطفى محمد: 24 مباراة

محمود علاء: 24 مباراة

فرجاني ساسي: 23 مباراة

يوسف أوباما: 23 مباراة

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أشرف بن شرقي: 21 مباراة

طارق حامد: 21 مباراة

محمود حمدي الونش: 18 مباراة

محمد عبد الشافي: 18 مباراة

حازم إمام: 18 مباراة