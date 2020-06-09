شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى موظف اتحاد السلاح من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، تعافى موظف الاتحاد المصاب بفيروس كورونا، بعدما تم حجزه فى العزل المنزلى خلال الأيام الماضية وغلق الاتحاد كإجراء احترازى لحماية الموظفين والمسئولين من انتشار الفيروس المستجد نظرا لسرعة انتقاله.

وأشار رئيس اتحاد السلاح إلى عودة موظفى الاتحاد إلى العمل منذ يوم الأحد الماضى لمباشرة العمل عدا العطل الرسمية فقط، مشيرا إلى أنه منح الموظف راحة تامة قبل العودة إلى العمل.

وقال رئيس اتحاد السلاح إنه يتابع الحالة الصحية للموظف هاتفيا للاطمئنان عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وتلتزم جميع الاتحادات بالإجراءات الاحترازية بارتداء الموظفين الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى عقب العودة من إجازة عيد الفطر لمباشرة العمل مرة أخرى.

وأشار رئيس اتحاد السلاح إلى التزام الموظف بالعزل المنزلى خلال الفترة الحالية للتعافى التام من هذه الإصابة وعدم نقل الفيروس، وأن هناك عملية تعقيم وتطهير تتم بشكل مثستمر فى أروقة الاتحاد من وقت لآخر.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أن الاتحاد ملتزم فى هذه الفترة بتعليق النشاط والإجراءات الاحترازية للدولة منعا لتفشى الفيروس لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.