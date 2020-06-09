مهاجم النصر السعودي يخضع لعملية جراحية خلال أيام

أكد الفحوصات الطبية التي خضع لها فراس البريكان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إصابته بآلام في العضلة الضامة . ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تدخل جراحي في إصابة اللاعب يحدد على إثره الطبيب كيفية التأهيل، ومدة غيابه عن الفريق . إصابة اللاعب يحدد على إثره الطبيب كيفية التأهيل، ومدة غيابه عن الفريق . وأكدت المصادر المقربة للنادي أنه من المتوقع أن تصل مدة غياب اللاعب إلى ثلاثة أسابيع وسيبدأ بعدها في التأهيل للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق . غياب اللاعب إلى ثلاثة أسابيع وسيبدأ بعدها في التأهيل للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق . وعانى البريكان من إصابة في عضلات البطن، منذ عامين، وأجرى على إثرها عملية جراحية “الفتاق الرياضي” في مدينة ميونيخ الألمانية تكللت بالنجاح، خلال شهر يوليو 2018.

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