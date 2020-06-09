الفيفا يحدد 3 اشتراطات لسفر الفرق لتجنب انتشار فيروس كورونا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، 4 اشتراطات يجب توافرها للفرق التي تسافر لخوض مباريات خارجية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من الفيفا يوضح فيه العديد من التوصيات الطبية للحد من انتشار الفيروس، وحدد فيه اشتراطات السفر على النحو التالي: • تعقيم وسائل النقل للمباريات أو التدريب Advertisements • تعقيم مقر الإقامة وكذلك الطعام • الاحتفاظ بهيكل أساسي من الموظفين للتقليل إلى أدنى حد من نقل العدوى • الحفاظ على المسافات البعيدة بين الأشخاص وبعضهم

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