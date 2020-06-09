غياب المتعة وتراجع مشاهدة الدوريات الأوروبية أبرز سلبيات أزمة كورونا

تقترب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، من العودة مجددا بعد غياب طويل، منذ شهر مارس الماضي، آثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلنت رابطة البريميرليج، عن إستئناف منافسات الدوري الإنجليزي، يوم ١٧ يونيو المقبل، التي ستنطلق بمواجهتين مؤجلتين، بسبب المشاركة في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، لاستون فيلا و مانشستر سيتي، حيث سيواجه استون فيلا، شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي ضد أرسنال.

ستشهد المباريات غياب الجمهور عن حضور المباريات للحد من تفشي الفيروس العالمي، وهو ما سيجعل المتعة تغيب و الحماس والإثارة، حيث أن الجمهور عنصر أساسي ومهم، من أجل تحفيز اللاعبين ، كما أن البعض وصف الجماهير باللاعب رقم ١٢.

بالنظر لتجربة بدأت وهي عودة منافسات الدوري الألماني، دون الحضور الجماهيري، لاحظ الجميع تأثير غياب الجمهور، والذي جعل المباريات كالحصة التدريبية، و ومملة، كما انها آثرت على الجانب الفني، وهو ما ايده الكثير من نجوم الكرة الحاليين أو السابقين، أو المحللين.

الأمر نفسه يرجحه الجميع في الدوريات الكبرى الأخرى مثل الدوري الانجليزي والإسباني، رغم التنافس القوي وحدة تلك الدوريات، لكن يظل الجمهور عنصر

أساسي ومهم، خاصة مع الفرق التي لديها ترابط قوي مع الجمهور مثل ليفربول

بالنظر لتصريحات ريتشارد ماستر الرئيس التنفيذي لرابطة البريميرليج، بأن حضور الجماهير أمر هام ورائع لكن سيكون الأمر صعبا وسط تفشي الفيروس مشيرًا إلى احتمالية عودتهم مطلع العام المقبل، بنظام وشكل معين حتى السيطرة على الوباء، موضحًا

في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أحد يعرف متى ستعود الجماهير إلى الملاعب، ومن الصحيح وضع خطط طوارئ، ولكن هناك حالة من التفاؤل بأننا سنرى الجماهير من جديد الموسم المقبل على مراحل".

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وأضاف: "سيمثل ذلك لنا دفعة معنوية كبيرة، وهذا ما نعمل من أجله، نملك مجموعة من الجماهير المذهلة، كلنا يعرف البريميرليج، ولن يعود بالصورة التي نعرفها حتى تعود الجماهير من جديد، أما الآن فعودة المباريات عبر شاشات".

وهو ما أيده جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن عودة الجماهير جزء مهم من كرة القدم لكن علينا

الصبر، مضيفًا:" بكل وضوح كرة القدم بدون جمهور ليست كما هي، سنواصل العمل من دون كلل بسرية واحترام، لافتًا أن تجاوز هذه الإجراءات المؤقتة، لنضمن عودة الجماهير بشكل آمن وبطريقة مسؤولة".

اقترحت بعض الأندية استخدام المجسمات الورقية للمشجعين توضع بالمدرجات لتعويض غيابهم، أو ظهور المشجعين عبر الشاشات بواسطة تطبيق وفي نفس السياق اقترح نادي برشلونة، غناء جماهيره النشيد الخاص بالنادى الكتالونى وتسجيله بأنفسهم ثم إرساله من أجل إذاعته في ملعب "كامب نو" خلال مواجهات الدوري الإسباني بعد قرار استئناف المسابقة بدون حضور جماهير.

فيما قررت رابطة الليجا الاستعانة بصور افتراضية للمدرجات خلال البث التلفزيوني للمباريات، إلى جانب إضافة صوت الجماهير، من إنتاج لعبة فيفا الإلكترونية، عند استئناف الموسم الخميس المقبل.

تأثير فيروس كورونا على متابعة مباريات الدوريات الأوروبية

على صعيد آخر، لم يمنع فيروس كورونا حضور الجماهير والمتعة فقط بالمدرجات، بل منع أي تجمع مثل التواجد بالمقاهي، وهو التجمع من أجل مشاهدة ومتابعة المباريات، لكن وسط تفشي الفيروس سيجعل المشجعين يشاهدون المباريات من التلفاز بالمنزل، ومع تشفر القنوات الناقلة للمباريات الأوروبية كالدوري الانجليزي و الاسباني، قد يجعل شعبية تلك الدوريات تقل ، خاصة في مصر ، التي تحرص على مشاهدة الدوري الانجليزي بالأخص مباريات فريق ليفربول، لمتابعة النجم الدولي محمد صلاح نجم الريدز، فضلا عن أن كرة القدم هي متنفس الجماهير.