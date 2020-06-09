أسرة أحمد فتحي تجري المسحة الثانية بعد إصابتهم بكورونا

تحسم المسحة الثانية التي ستجريها أسرة أحمد فتحي والممثلة في زوجته وبناته تعافيهم من فيروس كورونا المستجد بعد إصابتهن به خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أعلنته زوجة اللاعب الدولي على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن

أسرة أحمد فتحي وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسي قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعي.

يذكر أن أحمد فتحي لم يتعرض للإصابة للفيروس حيث أثبتت التحاليل والإشاعات التي

أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط.

وعلق أحمد فتحي نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز لأول مرة بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على إنستجرام :"أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجابا واشفى كل مريض ولا نرى فى أهلى وزوجتى وأسرتى والناس أجمعين أى سوء".