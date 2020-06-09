اتحاد السلة يحدد موعدًا مقترحًا لاستئناف النشاط وإلغاء مسابقات الناشئين ودراسة تجنيس أحد اللاعبين

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، اجتماعًا اليوم الإثنين بمقر الاتحاد لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات التي جاءت كالآتي:

• تحديد النصف الثاني من شهر أغسطس كموعد

مقترح أولي لاستكمال مباريات الدوري (رجال – سيدات).• استكمال مسابقات الدوري بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أي تغيير• عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب في كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب واحد فقط.• تأجيل فترة قيد اللاعب الأجنبي للأندية حتى بداية دوري السوبر توفيرًا للنفقات.• إلغاء بند التعاقد مع لاعبين أجانب بالنسبة لأندية الممتاز (ب).• إلغاء كل مسابقات الناشئين عدا تحت 18 ناشئين وناشئات وتحت 20 شباب في حالة وجود ضرورة باستكمال المباريات حتى يحصل اللاعبون على درجات التفوق الرياضي.• دراسة تجنيس أحد اللاعبين طبقًا للوائح الاتحاد الدولي والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية