إشادة من أعضاء الزمالك بترتيب عملية تجديد الاشتراكات

أشاد أعضاء نادي الزمالك بالإجراءات المنظمة لعملية تجديد العضوية والتي تستمر حتى نهاية يونيو الجاري. وتم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، ويتم تجديد الاشتراكات بسهولة ويسر وفقا لأرقام الأعضاء بكشوف التسجيل. بكشوف التسجيل. كما أشاد الأعضاء بتعقيم النادي بأكمله واتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر. وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري فيما تقرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية يونيو الجاري. 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري فيما تقرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية يونيو الجاري.

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