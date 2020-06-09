إشادة من أعضاء الزمالك بترتيب عملية تجديد الاشتراكات

أشاد أعضاء نادي الزمالك بالإجراءات المنظمة لعملية تجديد العضوية والتي تستمر حتى نهاية يونيو الجاري.
وتم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، ويتم تجديد الاشتراكات بسهولة ويسر وفقا لأرقام الأعضاءبكشوف التسجيل.
كما أشاد الأعضاء بتعقيم النادي بأكمله واتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.
وتم تحديد غرامة مالية بقيمة1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري فيما تقرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية يونيو الجاري.
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