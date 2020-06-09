نادي النصرالسعودي يعلن عن نجاح العملية الجراحية لنجم الفريق

خضع اللاعب فراس البريكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، إلى عملية جراحية، لتحرير وتر العضلة الضامة. وأعلن نادي النصرعبر حسابة الشخصي بموقع التواصل Advertisements الاجتماعي "تويتر" مؤكدًا أن عملية اللاعب تمت بنجاح. الاجتماعي "تويتر" مؤكدًا أن عملية اللاعب تمت بنجاح. وأشار النادي، إلى أن البريكان سيحتاج لراحة وبرنامج علاجي يصل إلى مدة ثلاث أسابيع، قبل العودة من جديد إلى التدريبات. أسابيع، قبل العودة من جديد إلى التدريبات. جدير بالذكر يحتل نادي النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بـ45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، كما تنتظره مباراة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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