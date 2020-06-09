اتحاد كرة القدم السعودي يضع 6 دورات تدريبية للاعبين

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقامة عدد من الدورات التدريبية للاعبي كرة القدم في مختلف المسابقات بالمملكة العربية ، وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصلالإجتماعي «تويتر» ، أن الدورات التي ستبث عبر مواقع

الإنترنت، ستكون عن: الاحتراف الرياضي حقوقه وواجباته، وتغذية الرياضيين، وعلم النفس الرياضي، والممارسات اليومية للاعبي كرة القدم، وقانون لعبة كرة لقدم اللعب النظيف، والإصابات الرياضية

كما بين الاتحاد في خطابة أن الدورات المخصصة للاعبي دوري كأس الأمير