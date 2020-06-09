اتحاد كرة القدم السعودي يضع 6 دورات تدريبية للاعبين

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقامة عدد من الدورات التدريبية للاعبي كرة القدم في مختلف المسابقات بالمملكة العربية ، وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وأشار اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصلالإجتماعي «تويتر» ، أن الدورات التي ستبث عبر مواقعالإنترنت، ستكون عن: الاحتراف الرياضي حقوقه وواجباته، وتغذية الرياضيين، وعلم النفس الرياضي، والممارسات اليومية للاعبي كرة القدم، وقانون لعبة كرة لقدم اللعب النظيف، والإصابات الرياضية.
كما بين الاتحاد في خطابة أن الدورات المخصصة للاعبي دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان، ستقام يومي 17 و18 يونيو الجاري، فيما ستقام الدورات المخصصة للاعبي دوري الدرجة الأولى يومي 23 و24 من ذات الشهر، فيما ستكون دورات لاعبي دوري الدرجة بعدها بـ5 أيام على مدار يومين، وتقام دورات لاعبي الدرجة الثالثة يومي 5 و6 يوليو المقبل، وتختتم الدورات يومي 12 و13 من ذات الشهر، بدورات لاعبي دوري الفئات السنية.
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