آرسنال يستعد للإعلان خلال أيام عن صفقتين من الدوري الإسباني

تستعد إدارة نادي آرسنال للإعلان عن التعاقد مع نجمين من الدوري الإسباني في القريب العاجل، سيكون أولهما نجم إسبانيول “مارك روكا”، والثاني هو موهبة غانا ونادي أتليتكو مدريد “توماس بارتي”.

ومن المقرر أن ينافس ميلان الإيطالي فريق آرسنال للتعاقد مع لاعب خط وسط إسبانيول “مارك روكا” في صفقات الصيف، بحسب مصادر صحيفة “سبورت”.

وأسس روكا البالغ من العمر 23 سنة، نفسه كلاعب نجم في الفريق الكتلوني، وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

نجم منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، يُعتقد على نطاق واسع أنه سيكون جزءًا من المنتخب الكبير، في السنوات القادمة، وقد بدأ 24 مباراة في الدوري لإسبانيول هذا الموسم، ويعتبر لاعبهم الأبرز في الآونة الأخيرة.

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ولا يزال ناديه يقبع في قاع الدوري الإسباني، وإمكانية الهبوط تلعب دورًا في غموض مستقبله في كتلونيا، ويقال إن آرسنال قام بالتفاوض مع الاعب، بينما يقوم ميلان حاليًا بتجميع المعلومات عنه، قبل تقديم عرض مماثل، مع بقاء أفضلية لفريق الدوري الإنجليزي.

وظهر لاعب الوسط في 114 مباراة للنادي الكتلوني، ولكن تمن الإشادة به على نطاق واسع لقدرته الفنية وصفاته القيادية في هذا العمر.

وعلى الجانب الآخر، تقدمت مفاوضات المدفعجية مع لاعب الوسط “توماس بارتي“، والذي يوجد شرط جزائي في عقده مع أتليتكو مدريد يسمح له بالرحيل لأي فريق مقابل 40 مليون يورو، وسط محاولات “دامية” من إدارة الروخي بلانكوس للإبقاء على موهبة النجوم السوداء.

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