بعد اعتماد اتفاقية مقر الكاف.. أحمد أحمد: مصر هي منزل الاتحاد الأفريقي

توجه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد أحمد، بالشكر إلى المسؤولين في مصر، عقب اعتماد الاتفاقية الخاصة بمقر الكاف.

ووصف أحمد أحمد موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية الخاصة بمقر الكاف بـ “يوم رائع للكرة الأفريقية”.

ووافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة امس الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال أحمد أحمد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ “الكاف”: ” أخيرا وصلنا لنهاية رحلة طويلة تشكل مستقبل الكرة الأفريقية، مصر دائما هي منزل الاتحاد الأفريقي، نحن فخورون باتفاق المقر الجديد”.

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ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي، اتفاقا مع الكاف بشأن المقر الخاص به في مصر، وحضر مراسم التوقيع بالقاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.

وقال وزير الرياضة أشرف صبحي، أن الاتفاقية الجديدة تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، خصوصا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم “كاف” بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.

وتضمن السلطات المصرية وفقا لما تنصه الاتفاقية، توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية، كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.

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