مرتضى منصور: من يحمي الأهلي؟ ولماذا لا يرد الخطيب على اسئلتي؟

واصل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” هجومه على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مطالبا الأخير بالرد على الأسئلة التي وجهها له.

وتساءل مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك، عن سر صمت محمود الخطيب على الاتهامات التي توجه له هو ومجلس إدارته.

وقال مرتضى منصور: “من يحمي الاهلي؟ لماذا لم يتم التعامل معه مثل ما تم التعامل مع الزمالك عندما تم الحجز على أرصدته؟”.

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وتابع: “أريد أن يرد الخطيب على اسئلتي، ما مصير الهدايا التي منحها لكم تركي آل الشيخ وهل لم يتم بيعها؟ وأين الأموال التي حصل عليها هو ومدير النادي محمد مرجان؟”.

وأنهى مرتضى منصور تصريحاته متعجبًا من حديث البعض داخل الأهلي عن الأخلاق، مشددا على أنه “أسد” قام بإخلاء مدرج كامل من جماهير الزمالك بسبب قيامها بسبه هو وصالح سليم.

وينوي مجلس إدارة الاهلي التصعيد ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور باللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي، بسبب تقاعس اتحاد الكرة المصري عن محاسبته وعدم البت في شكوى النادي ضد عقب هجومه المتكرر علي إدارته.

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