محامي النقاز يتوعد مرتضى منصور بشكوى جديدة في “الفيفا”

توعد المحامي الخاص بالتونسي حمدي النقاز “أنيس بن ميم”، رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، بتقديم شكوى جديدة ضد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأعلن محامي لاعب الزمالك السابق حمدي النقاز، تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور في لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الاتهامات التي وجهها الأخير له.

وكان مرتضى منصور قد ألمح في تصريحاته إلى قيام محامي النقاز بدفع “رشوة” إلى غرفة فض المنازعات بـ “الفيفا” من أجل الحكم لصالح موكله في النزاع القائم بينه وبين نادي الزمالك.

وقام النقاز في وقت سابق بإعلان فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لعدة أشهر، وقررت لجنة فض المنازعات أحقية حصول اللاعب على مليون و300 ألف دولار باقي قيمة مستحقاته لدى النادي.

وأكد محامي النقاز أنه جمع كل الأدلة التي تدين مرتضى منصور، ويتهمه من خلالها بتقديم رشوة إلى لجنة فض المنازعات، وسوف يقدمها إلى لجنة الأخلاقيات بـ “الفيفا” من أجل اتخاذ موقف صارم ضد رئيس الزمالك.

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