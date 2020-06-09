رياضة | ساسي يوجه رساله لجماهير الزمالك وينفي شائعة رحيله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ساسي يوجه رساله لجماهير الزمالك وينفي شائعة رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ، الإشاعات التي تتحدث عن طلبه برفع قيمة راتبه مع القلعة البيضاء بعد استئناف النشاط الرياضي، مؤكداً أت مثل هذه الأمور يكون عامل تقديري من جانب ادارة القلعة البيضاء.

وقال ساسي في تصريحاته لموقع "foot24" التونسي: "أسمع أنباء عديدة تتردد في هذا الشأن (رفع راتبه)، أنا مرتاح وسعيد في الزمالك، ولكني لم أتناقش مع أي مسؤول في الزمالك بهذا الشأن، وليس لدي مشكلة، أركز على استئناف النشاط ودوري الأبطال".

وعن أستمرار مع الزمالك أشار فرجاني ساسي: "مرتاح للأجواء ومع الجماهير وكل الناس ولا توجد مشكلة في التجديد مع النادي".

وأضاف: "حين أعلمني مدرب المنتخب المنذر الكبير بأنه أعد لنا معسكرا تدريبا، سعدت كثيرا، لأنني كنت أنتظر العودة لأجواء التدريبات الجماعية بفارغ الصبر، وأعتبر أن هذا المعسكر جاء في الوقت المناسب، لأن التدريبات الفردية لا يمكن أن تفيد اللاعب مثل الجماعية، وأنا سعيد جدا بالعودة لأجواء المنتخب التي نفتقدها".