رياضة | أخيرًا.. ليفربول يمدد عقد لالانا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. ليفربول يمدد عقد لالانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مسألة التجديد للاعبه أدم لالانا، وذلك بعد الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى قرب رحيل اللاعب عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن ليفربول اليوم الثلاثاء أن لاعبه أدم لالانا وقع على تمديد قصير المدى لعقده، ليستكمل بذلك الموسم الحالي ضمن صفوف الفريق قبل الرحيل عنه.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول :"أعرف مدى الاهتمام بأدم (لالانا) في الوقت الحالي من قبل أندية أخرى تسعى لضمه في الموسم المقبل، لذلك، فإن تصرفه هذا يشكل التزاما تجاهنا ونقدر ذلك له بشكل كبير".

وأضاف:"هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، إنني سعيد للغاية بأنه سيظل معنا حتى إنهاء العمل هذا الموسم، وسيحظى بذلك بالوداع الذي يستحقه بشكل كبير."

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وكان لالانا /32 عاما/ انضم إلى ليفربول عام 2014 قادما من ساوثهامبتون وخاض مع الفريق 178 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019 .

وقال لالانا :"أنا سعيد حقا بالحصول على الفرصة لاستكمال الموسم، يعني هذا الكثير بالنسبة لي ولعائلتي."

وأضاف: "ليس هذا الوقت المناسب لتقييم الفترة التي قضيتها هنا، لأن التركيز يجب أن ينصب على المباريات التسع المتبقية وإنهاء الفريق للموسم بأفضل شكل ممكن."

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، وبات قريبا للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990، ومن المقرر استئناف منافسات الموسم في 17 يونيو، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة جائحة كورونا.