رياضة | بشكتاش يتمسك ببقاء النني لموسم جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بشكتاش يتمسك ببقاء النني لموسم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك سيرجين يالتشين مدرب فريق بشكتاش التركي، ببقاء الدولي المصري محمد النني على الرغم من الخلافات المادية التي نشبت بين اللاعب وإدارة النادي، وذلك في تقريره النهائي عن اللاعبين الراحلين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت صحيفة "الصباح سبور" التركية، إن يالتشين قدم تقريره للموسم الجديد إلى إدارة النادي والذي كشف عن مفاجأة بتمسكه بخدمات صاحب الـ27 عاما، و طلب أيضًا الإبقاء على خدمات المالي عبد الله ديابي نظرا لسرعته.

جدير بالذكر أن بعض التقارير التركية سبق وأكدت أن رحيل النني عن صفوف بشكتاش بات مؤكدًا، وبدأت إدارة النادي في البحث عن بديل للاعب منتخب مصر.