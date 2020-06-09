رياضة | نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض واحد من نجوم النادي الأهلي المعاريين في الساعات الماضية فكرة العودة للفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وطلب ناصر ماهر نجم الأهلي والمعار إلى نادي سموحة من إدارة ناديه الموافقة على أن يبقى في الفريق السكندري لموسم أخر.

Advertisements

ورفض ناصر ماهر فكرة العودة إلى الأهلي في نهاية الموسم والبقاء في سموحة لأنه يشارك مع الفريق بشكل أكبر بالاضافه إلى خوفه أن تضيع فرصة المشاركة هذه مع الأحمر ويكون سجين الدكة.

وتنتهي إعارة ناصر ماهر مع نادي سموحة بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وطلبت إدارة النادي بالفعل تجديد إعارته لموسم أخرى مع الفريق.

وقد شارك ناصر ماهر في 14 مباراة حتى الآن مع نادي سموحة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.