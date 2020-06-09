رياضة | رئيس بلدية مدريد: أدعم الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس بلدية مدريد: أدعم الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خوسيه لويس مارتينيز رئيس بلدية مدريد اليوم الثلاثاء، بأنه يدعم ترشيحها لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2020، في خطوة يريدها أن تظهر تعافي العاصمة الإسبانية من تأثير فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 30 مايو ، قبل أن يعلن الاتحاد القاري للعبة "يويفا" في مارس تعليق المسابقة التي كانت قد بلغت الدور ثمن النهائي، حتى إشعار آخر.

وفي حين لم يعلن "يويفا" رسمياً بعد أي تعديل في مكان المباراة النهائية، تشير تقارير صحافية إلى أن "يويفا" يدرس استكمال المسابقة بصيغة معدلة في أغسطس ، قد تلحظ إقامة ما تبقى من مراحل بصيغة بطولة نهائية.

وتم التداول بأسماء مدن عدة لاستضافة البطولة، مثل لشبونة وموسكو وفرانكفورت الألمانية.

وأبدى مارتينيز-ألميدا تأييده لطرح مدريد كمدينة مضيفة للنهائي، قائلاً لقناة تريس التلفزيونية المحلية: "أعرف أن هناك خطوات في هذا الاتجاه وأود باسم مجلس المدينة أن أظهر دعمي الكامل والمطلق من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد".

وأضاف رئيس بلدية المدينة التي لا تزال في المرحلة الثانية (من أربع مراحل) لفك العزل الذي فرض بسبب "كوفيد-19"، أن استضافة النهائي "ستُظهرُ في الظروف الحالية قدرة مدريد على التعافي في فترة قصيرة جداً من الوضع الدراماتيكي الذي شهدناه".

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وأوضح: "لدينا ما يكفي من البنى التحتية والخدمات العامة اللازمة، وستكون رسالة إلى العالم أن مدريد، على الرغم من المأساة التي شهدناها، لا تستسلم، وأنها عادت".

واستضافت العاصمة الإسبانية نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019، والذي انتهى بفوز ليفربول الإنجليزي على مواطنه توتنهام (2-0) على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد في الأول من يونيو (حزيران) 2019.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضرراً بفيروس "كوفيد-19" حول العالم، بعدما أودى بحياة ما يفوق 27 ألف شخص من بين ما يزيد عن 241 ألف حالة معلنة، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية.

ومن المتوقع أن يقرر "يويفا" في اجتماع للجنته التنفيذية يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، الصيغة لاستكمال دوري الأبطال ومكان إقامة مبارياته.

وبحسب التقارير، قد يستعيض "يويفا" عن الصيغة المعتمدة حالياً (ذهاب وإياب في الأدوار الإقصائية) بمباراة واحدة على أرض محايدة اعتباراً من الدور ربع النهائي، وربما جمع الفرق الثمانية المتنافسة في مدينة واحدة.

وتوقف دوري الأبطال منتصف مارس الماضي عند إياب الدور ثمن النهائي، بعدما ضمنت أربعة فرق التأهل إلى ربع النهائي هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتستعد البطولات الوطنية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا لاستكمال الموسم المحلي تباعاً هذا الشهر بعد توقف منذ مارس بسبب الجائحة العالمية، أسوة بالألمانية التي استأنفت نشاطها في 16 مايو.