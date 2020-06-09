رياضة | لاوتارو يضغط على الإنتر من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لاوتارو يضغط على الإنتر من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الأرجنتيني لاوتاور مارتينيز مهاجم فريق إنترميلان من ناديه الموافقة على انتقاله إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب ما أشارت إليه وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني بأن اللاعب قدم طلبًا للنادي الإيطالي ولمدربه أنطونيو كونتي للموافقة على انتقاله إلى برشلونة.

وأضاف بأن المهاجم الأرجنتيني اعترف لمدربه أنطونيو كونتي برغبته في الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يتمسك إنترميلان بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز والمقدرة بـ 111 مليون يورو للموافقة على انتقاله إلى برشلونة.