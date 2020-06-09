شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن تمديد عقد آدم لالانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه آدم لالانا حتى النهاية الفعلية لموسم 2019-2020.
وينتهي عقد لالانا مع ليفربول يوم 30 يونيو الجاري، ومرشح بقوة للرحيل عن الريدز في الصيف، بسبب عدم رغبة النادي في استمراره.
وأعلن النادى عبر موقعه الرسمي أن «لالانا» مستمر مع الريدز حتى النهاية الفعلية للموسم، بعدما وافق اللاعب الذي سيستمر مع ليفربول حتى نهاية يوليو، ويمكنه التتويج مع الفريق باللقب الذي يقترب منه بشدة.
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