شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات الحالة الصحية لأسرة أحمد فتحي بعد الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح مصدر مقرب من لاعب الأهلي أحمد فتحي، تطورات الحالة الصحية لأسرته عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه سيتم اليوم عمل مسحة ثانية لزوجة لاعب الأهلي وبناته، من أجل التعرف على حالتهم.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد في تصريحات على قناة النادي، أمس، استقرار حالة أسرة اللاعب وأن صحتهم تتحسن بشكل جيد.