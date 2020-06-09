شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى جديدة من حمدي النقاز ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أنيس بن ميم، محامي لاعب المالك السابق حمدي النقاز، التقدم بشكوى جديدة ضد رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، لدى لجنة الأخلاق بـ«فيفا».

وكتب «بن ميم» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «تم اليوم رسميًا إيداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في خصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز».

وكان أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، اللاعب التونسي الذي انضم لصفوف سودوفا الليتواني، أعلن كسب قضية اللاعب ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة، وتغريم النادي مبلغ مليون و250 ألف دولار.

واتهم مرتضى منصور، رئيس الزمالك، التونسي حمدى النقاز، بتضليل الاتحاد الدولى لكرة القدم، بتقديم مستندات مزيفة، في ملف شكواه ضد الفيفا.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، خدع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأوراق مزورة، ليحصل على حكم لصالحه ضد القلعة البيضاء.

وأوضح «منصور» في فيديو نشره في وقت سابق على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»: «حمدي النقاز عقده 3 سنوات ونصه، جاء في يناير 2017، وينتهي عقده في يونيو 2021، ومجموع الفلوس التي يتقاضاها مليون و842 ألف دولار، على أن يتحمل اللاعب قيمة الضرائب، ويقوم النادي بخصمها من مستحقات اللاعب وتورديها للضرائب، وهذا يعني أنه يحصل على صافي مبلغ في الموسم 400 ألف دولار، ويُكتب في العقد 516 ألف دولار، لأنه يتم خصم 22% ضرائب، وبالتالي هو ضلل الفيفا وكبر المبلغ».

وتابع: «الموسم الثالث النقاز بياخد مستحقاته على 4 أقساط، كل قسط بقيمة 137 ألف دولار، وهو هرب في آخر نوفمبر 2019، وآخر قسط واخده مقدم كان المفروض 1 أبريل 2020، وهو زور ورق وضحك على فيفا».

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