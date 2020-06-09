شكرا لقرائتكم مدرب وادى دجلة: الحمد لله عينة إصابتى بفيروس كورونا تحولت لسلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، الذى أصيب بفيروس كورونا على تحول اختبار الفيروس من إيجابى إلى سلبى ، بعدما أعلن عن إصابته يوم 18 مايو الماضى .

و كتب مدرب وادى دجلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، "الحمد الله في السراء و الضراء ، تم بفضل الله تحويل اختباري لفيروس كورونا من إيجابي الي سلبي ،شكرا جدآ لكل حبايبي وأصدقائي وأقاربي علي دعمك الدائم ودعواتكم ليا ،ربنا يحفظكم جميعا ويشفي جميع المصابين ..الحمد الله" .

حرصت إدارة نادى وادى دجلة على متابعة تطورات حالة علاء عبده المدير الفنى لفريق مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، بعد إصابته مؤخرًا بفيرس كورونا، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه، حيث يواصل مسئولو الفريق الدجلاوى متابعة حالة مدرب الناشئين من أجل الإطمئنان على حالته الصحية خلال تواجده فى العزل، من جانبه أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق الكرة الأول بوادى دجلة، أن الحالة الصحية لعلاء عبده تتحسن تدريجيًا، لافتًا إلى إنه لم يتعرض للإصابة داخل جدران نادى وادى دجلة نظرًا لكون النادى مغلق والنشاط متوقف منذ انتشار الفيرس، وإن إصابته جاءت من الخارج.

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وتُعد إصابة المدير الفني بوادي دجلة، هى رقم اثنين بين الرياضيين، حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ثم فارق عالمنا، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويشفى جميع مرضانا.

كما أصيب بالفيرس الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، إنه يستجيب للعلاج وحالته تتحسن باستمرار، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يتابعون حالته باستمرار بعد نقله لأحد المستشفيات، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.