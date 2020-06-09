شكرا لقرائتكم أشرف صبحي والغضبان يبحثان إنشاء المدينة الرياضية ببور سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية والجهات الاستشارية وبحضور النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء البدء فى إنهاء إجراءات انشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد.

وتم الاتفاق على ان تقدم هذه المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التى تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع اوحه التطوير الخدمى والعمراني الذى تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.

كما تضمن الاحتماع الاتفاق على البدء فى انشاء استاد النادى المصرى الجديد بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليا بطاقة استيعابية تسع 12 الف متفرج وسيتم تنفيذه وفقا لاحدث التقنيات الفنية والمعمارية بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد فى شتي المجالات.

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وفى ضوء التنسيق الذى يجرى مع مختلف الجهات المعنية اجرى الدكتور أشرف صبحي ومعه اللواء عادل الغضبان اتصالا هاتفيا مع السيد المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم الاتفاق مع اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بما يتماشى مع النسق المعمارى للمدينة الجديدة ووفقا لرؤية القيادة السياسية التى تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.

وبإضافة تلك المنشآت تصبح مدينة سلام بورسعيد أحد أهم إضافات التطور المعمارى والمدن الجديدة التي تنشأ بتكليف ووفقاً لرؤية القيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية.