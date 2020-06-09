شكرا لقرائتكم وكيل رياضة البرلمان يشكر الرئيس السيسي على إنشاء استاد المصري الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قراره وتوجيهاته بإنشاء الاستاد الجديد للنادي المصري، لخدمة النادي المصري وجماهيره العريضة ولخدمة أهالي المدينة الباسلة، موضحا أن الرئيس مهتم بكل التفاصيل ويتابع باهتمام مشروع الاستاد الجديد والبدء في تنفيذه بأسرع ما يمكن.

وأضاف محمود حسين بأن الاستاد سيقام وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم، مشيرا إلى شكره العميق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافط بورسعيد على دعم مشروع الاستاد الجديد وتوفير كل سبل الدعم للبدء في تنفيذه فورا.

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وأضاف محمود حسين بأن ما تحقق اليوم هو إنجاز كبير لشعب بورسعيد وبعد طلبات إحاطة ولجان مشكلة من مجلس النواب لعودة الحياة للنادي المصري من جديد ثم لقاءات بينه كنائب لبورسعيد والسيد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على مدى عامين تكللت بالنجاح بعد القرار الذي اتخذ اليوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على إقامة استاد النادي المصري الجديد في نفس مكان الاستاد القديم الموجود حاليا والذي سيتم هدمه على أن يكون الملعب الجديد بسعة 12 ألف متفرج وتتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب الرياضية الموجودة في العالم وسيكون شكله المعماري متناسبا مع أفضل ملاعب العالم وفي إطار التنمية الشاملة التي تجرى حاليا بمحافظة بورسعيد، وبتعليمات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتم كذلك الاتفاق على إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد، والتي ستقدم جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزء من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التى تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع اوحه التطوير الخدمى والعمراني الذى تشهده منطقة سيناء مع مدن القناة.