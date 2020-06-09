شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر إغلاق ملف عودة أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف عودة أحمد حجازي نهائياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدواع مادية، خاصة بعد أزمة كورونا والتي تسببت في حدوث هزة مادية ليس في الأهلي فقط ولكن في جميع أندية العالم، وحاول مسئولو الأهلي انهاء صفقة حجازي إلا أن الساعات الأخيرة شهدت غلق الملف بشكل نهائي، خاصة وأن المتوقع أن تكلف صفقة حجازي خزينة الأهلي مبلغاً كبيراً سواء على مستوى التعاقد معه أو على مستوى راتبه.

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وطلب أحمد حجازي من إدارة الأهلي تأجيل عودته في الوقت الحالي، مُفضّلاً البقاء في تجربته الإحترافية الأوربية سواء في ويست بروميتش أو في أي نادً أوربي أخر، خاصة وأن لديه عروض أوربية جيدة حال رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش ، كما أكد حجازي لمسئولي القلعة الحمراء أنه لن يلعب لأي نادي مصري أخر بخلاف الأهلي ، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب في أحدى الدوري الخليجية لن تحدث حالياً خاصة وأنه يسير بشكل جيد في مشواره الإحترافي الأوربي.

وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص إلا أن اللاعب أكد عدم صحة تلك الأنباء.