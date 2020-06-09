شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. هدافو الأهلى في عصر السويسرى فايلر.. "الحاوى" فى القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتلى الحاوى وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، قائمة هدافي القلعة الحمراء، خلال النصف موسم الذي تم خوضه حتى الآن في مسابقة الدوري العام، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي,

ونجح رينيه فايلر في تطوير أداء أكثر من لاعب بالقلعة الحمراء منذ تولى مسئولية الأهلي في بداية الموسم، ليقود المارد الأحمر لصدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متفوقا على المقاولون الوصيف بـ16 نقطة وبمباراة أقل.

وتناوب على تسجيل أهداف الأهلى 13 لاعبا تحت قيادة السويسري، جاء على رأسهم وليد سليمان برصيد 9 أهداف، حيث شارك صاحب الـ35 عاماً في 24 مباراة مع الفريق الأحمر.

وجاءت قائمة الهدفين كالتالى

