شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: وضع المقاولون المادي صعب والجاهز الفنى تنازل عن نصف راتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب عن معاناة قلعة ذئاب الجبل مادياً، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي على إثره منذ مارس الماضي، ما تسبب في أزمات مادية لجميع أندية الدوري العام ومن بينها المقاولون.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: إن الوضع المادي في المقاولون "تعبان"، وافقنا على التنازل على 50% من رواتبنا كجهاز فني وكذلك اللاعبين، من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة بسبب توقف النشاط.

واستطرد عبد الغني: نتمنى أن تنتهي الأزمة سريعاً وتعود المسابقات، وما ألاحظه في الفترة الأخيرة هو كثرة الكلام والجدل رغم توقف الدوري "الكلام أكثر من الأفعال"، عودة النشاط ستنهي كل الجدل الدائر، وضعنا خطة للتدريب الأون لاين لكن بالتأكيد تدريب الملعب يختلف تماماً.

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واختتم مدرب المقاولون: نتواصل يومياً كجهاز فني مع اللاعبين للتأكد من تطبيق التدريبات، ونحتاج فترة لا تقل عن شهر لاعداد الفريق لعودة النشاط.

في سياق آخر، أجل مسئولو المقاولون العرب مناقشة ملف الصفقات الجديدة فى الميركاتو الصيفى إلى ما بعد منتصف يونيو الجارى، حيث تقرر الدولة مصير مسابقة الدورى العام، من حيث الاستئناف أو الإلغاء، وفقاً لتداعيات أزمة وباء كورونا المستجد، وأكد محمد عادل، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة، أنه فور تحديد مصير الدورى سيتم حسم الملفات العالقة مثل ملف الصفقات.

وأضاف عادل أنه من المقرر عقد جلسة مع عماد النحاس وجهازه الفنى فور الإعلان عن المصير النهائى للدورى لتحديد الخطوات التى سيتم اتخاذها لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.