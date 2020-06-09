شكرا لقرائتكم مع اقتراب تجديد عقده .. أبرز أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط نادى الزمالك، ملف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

ويحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي العربي وعلى رأسهم فرجاني ساسي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.

وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي الترجي التونسي وخلال مسيرته الاحترافية لتنقل ساسي، بين الكثير من الأندية، قبل الانضمام لنادي الزمالك، حيث بدأ اللعب داخل فريق الصفاقسي التونسي، من موسم 2011 حتى عام 2015، حيث خاض تجربة احتراف لمدة موسم واحد نادي ميتز الفرنسي، قبل أن يعود إلى تونس للعب في صفوف نادي الترجي التونسي، لينتقل إلى نادي النصر السعودي في الانتقالات الشتوية يناير 2018، لينضم إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية خلال نفس العام. ويرصد "الخليج 365" أرقام فرجاني ساسى مع الزمالك فى الدورى الموسم الحالى: لعب 11 مباراة بمعدل 927 دقيقة أحرز هدف وحيد Advertisements أسيست .. زيرو تسديد على المرمى.. 16 استخلاص كرة .. 22 صناعة فرص للتهديف.. 8