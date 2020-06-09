شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: استكمال الدوري ليس عقبة مثلما يردد البعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، استغرابه من الأراء المطالبة بإلغاء مسابقة الدوري العام خلال الموسم الجاري، خاصة أننا أصبحنا مجبرين على التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لأن الأمر لن ينتهي في وقت قريب.

وأكد علاء عبد الغني في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر عبر اذاعة أون سبورت، أن استكمال الموسم الجاري لا يمثل عقبة مثلما يردد البعض، قائلاً: اذا بدأن الموسم المقبل في شهر سبتمبر أو أغسطس سنكون مضطرين إلى اللعب في ظل انتشار الوباء أيضاً، وسنكون مضطريين للتعايش مع كورونا فالأزمة لن تنتهي قبل بداية الدوري الجديد.

وأضاف عبد الغني: "لمصلحة الرياضة المصرية والعاملين بالقطاع الرياضي من مدربين ولاعبين نحتاج إلى عودة النشاط بشكل عاجل، نعاني حالياً من طول فترة التوقف".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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فى سياق متصل، أكد المهندس محمد عادل فتحى، أنه لا يؤيد مقترح إلغاء الموسم الجديد على أن يتم استكمال الموسم الحالى، وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن هناك مقترحا جديدا سيتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، لافتًا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت وبدون ضغط، كما يضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم بأثره.

وأوضح شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أنه سيتم دراسة هذا المقترح لتحديد مميزاته وعيوبه، قبل اتخاذ القرار الرسمى بشأنه.

وقال محمد عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، وإذا كنا نعانى جميعاً من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر فكيف إذا استمرت سنة بإلغاء الموسم الجديد.

وأضاف عادل، المنتخبات المشاركة فى البطولات الأفريقية تحتاج إلى إعداد قوى للاعبين وبطولة الدورى والكأس تقوم بهذا الدور، إذا طبقنا هذا الاقتراح ستتضرر المنتخبات كثيراً، خاصة المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.